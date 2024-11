Sono in campo in questo momento le formazioni U21 di Italia e Ucraina per l'amichevole odierna al Picco di Spezia. Nunziata non sceglie l'unico viola in lista per la formazione titolare: Kayode partirà in panchina. Questa la formazione ufficiale dell'Italia:

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia, Bertola, Ghilardi, Palestra; Prati, Miretti, Casadei; Fabbian; Pafundi, Esposito.