Ulivieri scherza: "Vanoli? Mi sta antipatico per quel gol che mi fece con la Fiorentina. E dire che ero in affitto da lui"

Un ricordo di Vanoli lo offre anche Renzo Ulivieri, tramite Corriere Fiorentino, risalendo fino ai tempi di Parma:

"Quando allenavo a Parma ero in affitto da lui, pagavo regolarmente ma venne a giocare la Coppa Italia con la Fiorentina e... mi fece gol, da quel momento mi sta antipatico (ride ndr). Come allenatore ha avuto giudizio nel gestire la sua carriera, facendo esperienze che gli permettessero di fare un passo alla volta. È un tecnico che si fa intendere. Tatticamente è la persona giusta perché è flessibile, lo ha dimostrato nel Torino, partendo dai dettami di Juric ma poi adeguandosi alla rosa.

Un pregio? È un grande studioso e ha capito che prima ancora di un calcio fine a se stesso, o all’allenatore, serve un gioco redditizio in termini di risultati e punti. Può essere quello giusto per la Fiorentina".