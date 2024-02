Un esodo sciupato, una trasferta incolore e un risultato... da desperados. Questa Fiorentina non è all'altezza del calore dei propri tifosi

Una vera e propria marea si è mossa domenica scorsa da Firenze alla Provincia, dal Capoluogo alla “campagna” (si pregano tutti i tifosi viola empolesi di non prendersela a male), per andare a sostenere i colori nostri amati. Una vera e propria mobilitazione di massa quella dei fiorentini verso il Castellani, che non è stata affatto ripagata sul campo a causa di una prestazione insufficiente e ancor prima incolore.

La squadra di Italiano non è all'altezza del proprio seguito.

La Fiorentina continua a deludere i propri tifosi - ormai lo fa da troppe settimane -, anche quelli meno abituati alle grandi trasferte, coloro che vanno volentieri al Franchi ma sono più restii a spostarsi a giro per gli stadi della Penisola. Quella di Empoli però è un must e come tutte le trasferte di questo tipo viene presa d'assalto dalle moltitudini, ignare del loro destino - verrebbe da aggiungere. Per le gare casalinghe, i fedeli abbonati scherzosamente attaccano gli “occasionali” di “portar male”, ma va detto che, in questo 2024, la solfa pare la stessa anche fuori casa.

Una trasferta di “desperados”

La Viola, difatti, aveva tradito le alte aspettative dei propri ‘desperados’ - prendendo in prestito e parafrasando gli ultrà dell'Empoli - già a Reggio Emilia, quando di fronte ad una platea copiosa di cuori viola, era caduta in maniera tragicomica. Quello del Castellani, dunque, è stato un vero esodo sciupato, per dirla alla fiorentina, una trasferta incolore che ha lasciato depressione e desolazione nei cuori dei migliaia che da SMN sono sbarcati sui binari di Empoli per una domenica - si sperava - di divertimento. Ma la prestazione, quella del campo, non è stata degna forse nemmeno del miglior Empoli che, a guardare la classifica, è appena fuori dalle acque torbide della retrocessione solo grazie ai quattro punti fregati ai cugini “più ricchi” (si fa per dire…). A questo punto, viene da chiedersi chi sia più desperado fra il ridicolo “tifoso” azzurro con sciarpa del West Ham e maglia di Bowen e i tremila e passa che hanno lasciato un cinquantino buono per la scampagnata della domenica.