La probabile formazione del Rapid Vienna: Barisic deve rinunciare a un pezzo grosso in difesa. Burgstaller guiderà l'attacco

Non è un mister che quello contro la Fiorentina sia un appuntamento storico per il Rapid Vienna, che domani sera giocherà in casa l'andata del playoff di Conference League. Per provare a reggere il confronto con i viola, Zoran Barisic dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 che poi potrebbe diventare un 4-2-3-1 (nelle ultime due uscite ha usato entrambi i moduli) a seconda di come si mette la partita.

Hedl tra i pali, davanti a lui una difesa composta da Schick a destra, Querfeld e Sollbauer (al posto dell'infortunato Cvetkovic) al centro e Auer a sinistra. A centrocampo spazio a Oswald in cabina di regia, con ai lati Sattlberger e Kerschbaum. Nel tridente offensivo Seidl e Grull saranno gli esterni a supporto del centravanti vecchio stile Burgstaller.

La probabile formazione del Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Sollbauer, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull. All. Zoran Barisic.