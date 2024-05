La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio affrontando molti argomenti di casa Fiorentina, dal ritorno in campo di domani col Napoli allo stadio Franchi.

‘Non vedo il Napoli motivato ad andare in Conference. Terracciano tra i big viola’

"La sconfitta dell'Atalanta in finale di Coppa Italia? Gasperini per ora ha fatto quello che ha fatto Italiano, portando la squadra, con strutture, livelli e esperienza diversa rispetto alla Fiorentina ovviamente, ad un livello molto alto, dopo averla fatta crescere negli anni, arrivato al punto decisivo però non ha vinto le finali. Sono partite singole, che restano dentro determinati confini.

Per me Terracciano è da mettere tra i big della Fiorentina, è stato il miglior giocatore viola della stagione. La parata di Bruges vale quella di Enschede di due un anno fa. Se avesse commesso lui l'errore di Neuer col Real Madrid, a Firenze lo avrebbero ucciso, stroncato, sbriciolato. Col Napoli giocherei una partita vera, ci sono 12 giorni poi per preparare la finale. A Cagliari può essere una partita tranquilla. Non so se il Napoli abbia tutta questa voglia di andare in Conference League…I partenopei il prossimo anno punteranno ad andare in Champions e giocare il giovedì non aiuta”.

‘La vicenda che riguarda il Franchi è una follia, mi chiedo da dove arriveranno i soldi’

"Aspetto ancora di capire che fine farà il Franchi. Mi sembra una cosa assurda e folle. La Ferrovia è chiusa attualmente, da ormai mesi, e che lavori sono stati fatti? La situazione mi sembra contorta. Mi chiedo, se il programma è questo, e prevede la copertura della Fiesole e eventualmente quella della maratona se ci saranno i soldi. Ma allora in Curva Fiesole i biglietti costeranno di più? Non si abbronzerà più nessuno nè prenderà l’acqua…a quel punto, dovendo scegliere da spettatore normale, scegliere la Fiesole. Il punto non è mai stato chiarito. Si continua a dire che prima o poi si troveranno i soldi che mancano…e mi chiedo dove".