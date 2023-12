Da poco terminata l'ultima partita di questo 17esimo turno di Serie A pre natalizio. A chiudere il turno è stata Roma-Napoli, che ha visto la vittoria giallorossa sui partenopei. Succede tutto nel secondo tempo, quando Politano si becca il rosso diretto per un fallo di reazione e lascia la squadra di Mazzarri in dieci.

La Roma sfrutta la superiorità numerica e pasa in vantaggio con il suo capitano Pellegrini al 76'. Passano dieci minuti e arriva il secondo rosse, questa volta per doppia ammonizione per Osimhen. Il Napoli finisce in 9, con una reazione che ovviamente non arriva. Allo scadere arriva il gol di Lukaku. Termina 2-0 per I padroni di casa, che salgono a 28 punti, superano gli azzurri e ricompattano il gruppo delle squadre in corsa per l'Europa.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Inter 44, Juventus 40, Milan 33, Bologna 31, Fiorentina 30, Roma 28, Napoli 27, Atalanta 26, Lazio 24, Torino 24, Monza 21, Lecce 20, Frosinone 19, Genoa 19, Sassuolo 16, Udinese 14, Verona 14, Cagliari 13, Empoli 12, Salernitana 9.