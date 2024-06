"Non perdo le speranze su Zaniolo. E la Fiorentina sarebbe una grandissima chance, la soluzione migliore a cui può ambire"

Una delle possibili sorprese per il mercato della Fiorentina è Nicolò Zaniolo, attualmente in forza al Galatasaray. Di lui ha parlato anche il giornalista Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio: “Non perdo le speranze su di lui e sulle sue enormi qualità. E la Fiorentina rappresenta una grandissima opportunità per la sua carriera”.

“Fiorentina soluzione perfetta”

E aggiunge: “Sicuramente hanno inciso gli infortuni e qualche difetto comportamentale, ma sarei curioso di vederlo in mano a Palladino. Immagino Nico Gonzalez a sinistra nel suo tridente, con una punta forte e Zaniolo al 100% a completare. Direi che la Fiorentina è la soluzione perfetta per lui, ma deve stare bene fisicamente”.