L'eco dei gol di Martinez Quarta arriva dall'altra parte del mondo. E il difensore della Fiorentina comincia a mettere pressione a Scaloni

I gol di fila in campionato segnati da Lucas Martinez Quarta non fanno notizia solo negli ambienti vicini alla Fiorentina. L'eco delle sue reti è arrivata anche dall'altra parte del mondo, in Argentina dove sono diversi i media che hanno sottolineato le sue ‘imprese’ contro Atalanta prima e Udinese poi.

Tant'è che si parla già di un Quarta che comincia a mettere pressione al selezionatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, che tra non molto sarà chiamato a fare altre convocazioni in vista della nuova tornata di impegni delle varie nazionali che ci sarà a metà ottobre.

Scaloni conosce già bene l'ex River Plate e dopo averlo accantonato nell'ultimo anno potrebbe ritornare sui suoi passi decidendo di reinserirlo nel gruppo della squadra campione del mondo in carica.