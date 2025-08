Sohm-Fiorentina, c'è la cifra alla quale si può chiudere. Kessié, storia finita?

La Fiorentina resta su Simon Sohm, proposto – come raccontato da Alfredo Pedullà – già nei primi giorni di luglio, ma adesso le cose stanno cambiando. Intanto, la valutazione del Parma per il centrocampista classe 2001 è scesa rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni più eventuali bonus.

La cifra a cui si può chiudere l'affare

Adesso si può chiudere per 16 milioni più bonus, una strada che la Fiorentina può decidere ora di percorrere fino in fondo. Inoltre, è possibile un incontro tra i club, nel giro di poche ore, per fissare i paletti e avvicinarsi alla definizione.

Fine della storia per Kessié?

L'esperto di mercato parla anche di un aggiornamento su Franck Kessié. Si tratta di una lista complicata, la Fiorentina un pensiero lo ha fatto, ma la cosa è finita lì: l’ex Milan guadagna troppo in Arabia Saudita per poter soltanto provare ad avvicinarsi.