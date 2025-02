C'è un retroscena che ha svelato La Gazzetta dello Sport e che riguarda un episodio accaduto al fischio finale di Inter-Fiorentina. Come scrive la rosea, a fine gara ci sarebbe stato un diverbio sfociato in litigio tra Simone Inzaghi e Raffaele Palladino.

Il tecnico nerazzurro avrebbe cercato con lo sguardo Palladino per poi esultargli in faccia. Un comportamento nato dalla tensione che l'allenatore interista aveva accumulato durante la partita e che ha portato i due a bisticciare ed essere per questo ammoniti.