Il recente rendimento della Fiorentina targata Raffaele Palladino ha dell'incredibile. Dall'unica sconfitta in campionato, contro l'Atalanta, la squadra viola è incappata nel solo stop a Cipro contro l'APOEL e nel pari a Empoli, vincendo però tutte le altre partite.

Viola da record negli ultimi due mesi: quante vittorie!

Ottobre e novembre sono stati mesi strabilianti per la Fiorentina, che è la squadra nei top-5 campionati europei ad aver vinto più gare in tutte le competizioni. Record condiviso con un'altra italiana, proprio l'Atalanta, e con il Liverpool di Arne Slot, primissimo in Premier League e capolista in Champions League. Lo riporta Sky Sport.

Ecco la grafica: