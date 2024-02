Pistocchi: "Che smacco una struttura come il Viola Park per i tifosi del Torino. Cairo dovrebbe imitare i grandi club"

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è stato intervistato da toronews.net dove ha parlato della presidenza di Urbano Cairo al Torino, facendo un piccolo paragone con la Fiorentina di Rocco Commisso:

“Al Torino devono migliorare il settore giovanile, imitando ciò che fanno i grandi club. Credo che per tutto il mondo Toro, vedere la Fiorentina con il Viola Park sia uno smacco, soprattutto dopo 19 anni di presidenza di Urbano Cairo. Del resto, il valore di un club sta nelle strutture, oltre che nei tesserati”.

E poi ancora: “Mi auguro che Urbano resti presidente del Toro ancora per tanti anni, anche se so che molti tifosi non sposano questa mia affermazione. Però, deve avere un progetto da perseguire: non può andare avanti a vista”.