Una trasferta precaria: a Budapest col Maccabi solo col passaporto? La Fiorentina mette in guardia i tifosi viola. I dettagli

Nuove problematiche per i tifosi in vista della sfida al Maccabi Haifa

La Fiorentina ha segnalato alle varie associazioni dei tifosi viola che le autorità ungheresi giovedì prossimo, 07/03, per la gara col Maccabi Haifa di scena a Budapest in casa dell'Honved vorrebbero far entrare allo stadio solo i tifosi in possesso del passaporto.

E la trasferta rischia di saltare per molti tifosi

Le parti sono al lavoro per provare a far cambiare idea alle autorità ma potrebbero non riuscirci. Molti tifosi ovviamente avevano inserito la carta d'identità elettronica come documento per prenotare il biglietto per la sfida di Conference League, dal momento che non sono in possesso del passaporto. Una situazione che sta creando imbarazzi e rischia di far saltare la trasferta, già organizzata in circostanze particolari e precarie, ai tifosi della Fiorentina. Le prossime ore saranno decisive per eventuali ed ulteriori aggiornamenti.