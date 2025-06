Iachini: "Palladino un fulmine a ciel sereno per la Fiorentina, la carriera parla per Pioli. Sono in ottimi rapporti con Commisso"

L'ex tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini è intervenuto questa sera al "Salotto" di Italia7, dove per prima cosa ha parlato delle dimissioni di Raffaele Palladino.

“Fulmine a ciel sereno”

"Un fulmine al ciel sereno - così le ha definite - La società pensava di averlo confermato... nessuno se lo sarebbe aspettato. Adesso la dirigenza sta facendo tutte le valutazioni del caso: tecniche, tattiche e ambientali. La stagione viola? La società ha fatto un buon mercato... ma alla fine i risultati sono arrivati e per questo si pensava che la Fiorentina e Palladino potessero continuare ancora insieme. Il lavoro svolto e l'obiettivo europeo raggiunto confermano quanto di buono fatto".

“Ottimi rapporti col presidente”

Su Commisso: “Sono in ottimi rapporti con il presidente. Non possiamo far altro che aspettare e vedere che succede. Speriamo che, per il bene della Fiorentina, vada tutto a buon fine”.

“Pioli? Una carriera che parla da sola”

Infine su Pioli: "Sono molto affezionato a Stefano. La sua carriera parla per lui. A Firenze lo conoscono bene. Sarà importante capire come, chiunque arriverà in panchina, vorrà schierare la squadra. Quale modulo e quale sistema. Un consiglio? Ma quale consiglio (ride ndr)...Non ne ha certo bisogno. E' un allenatore di grande esperienza che sa il fatto suo".