Questo pomeriggio il giornalista Fabrizio Biasin, che segue da vicino le vicende legate all'Inter, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto in casa nerazzurra. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Salvo sconvolgimenti dell'ultimo minuto, attualmente non previsti, il prossimo allenatore dell'Inter dovrebbe essere Christian Chivu. Da quello che risulta a tutti ormai la scelta del club nerazzurro, dopo aver incassato il no da Cesc Fabregas, è ricaduta sull'attuale allenatore del Parma. Ha già allenato la Primavera dell'Inter e, nonostante abbia forse una dozzina di panchine in Serie A, è destinato a farlo anche con la Prima Squadra. Nonostante gli voglia bene e lo consideri un bravo allenatore risulta essere una scelta molto particolare: nessuno se lo aspetta alla guida di un Inter che meno di due settimane fa ha giocato la finale di Champions League”.

“Chivu dovrà essere aiutato dall'Inter. Società forse impreparata”

Ha anche aggiunto: “Non so se la società si è trovata impreparata dopo l'addio di Inzaghi, m penso che ci sia forse stato un errore di valutazione. La dirigenza nerazzurra poteva aspettare che Inzaghi sarebbe potuto andare via, ovviamente se le cose in questa stagione fossero andate meglio magari ci sarebbe stato margine per una sua permanenza. Era tutto però preventivatile dopo 4 anni, e credo che la società avesse bloccato qualche profilo. Credo che a fregare l'Inter sia forse stato il troppo ottimismo, ed il risultato è che si è trovata spiazzata e si trova a scegliere un piano c, ovvero un tecnico a cui dovrai dare tempo di crescere. Per allenare l'Inter devi essere un allenatore con le spalle molto larghe".

“Se la Fiorentina prende Pioli non sbaglia mai"

Ha poi concluso parlando del possibile arrivo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: “Sono sempre stato un grande estimatore di Pioli, sin dai tempi dell'Inter quando arrivò per fare il traghettatore ma alla fine resto piu anni. Probabilmente tutti non lo hanno apprezzato, ma ha sicuramente dimostrato di essere un ottimo allenatore. Senza dimenticare quello che aveva già fatto sulla panchina della Lazio. Successivamente al Milan ha fatto qualcosa di grandioso, e sono convinto che i rossoneri lo stiano rivalutando dopo l'ultima annata. A Firenze, in una stagione complicata comequella della morte di Astori, oltre di essere un professionista ha dimostrato una persona che sa gestire i momenti e che sa gestire le emozioni. Per questo direi che se la Fiorentina su di lui non sbaglia mai”.