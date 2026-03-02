A Tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Michele Serena, che ha commentato il momento della Fiorentina e l'operato del suo ex compagno di squadra Paolo Vanoli sulla panchina viola.

‘Squadra viola competitiva’

“Vedo qualcosa di diverso nella Fiorentina, sembra aver svoltato con due-tre risultati positivi consecutivi che hanno riportato a vedere tutto da un'altra prospettiva. Io non mi rimangio ciò che dissi ad inizio stagione: vedo una squadra che come valori è stata costruita per essere competitiva per tutte le competizioni”.

‘Vanoli? Non sarà semplice, ma…’

"Ho giocato con Vanoli e l'ho visto da vicino quando ha allenato il Venezia. Prese la squadra al penultimo posto e incise subito. In viola penso, guardando da fuori, che ci fossero tanti problemi. È riuscito a creare anche una certa alchimia con i ragazzi, nel gioco. Tutti insieme hanno sofferto, dovranno soffrire ancora fino in fondo. Non sarà semplice, ma c'è unità d'intenti".