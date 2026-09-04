Mastantuono: "La Fiorentina è il posto migliore per me e per la mia idea di calcio. Pellegrino ha bisogno di assist e io..."

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il talento arrivato dal Real Madrid, Franco Mastantuono, è tornato a parlare dei motivi che lo hanno portato a scegliere Firenze e delle prospettive della squadra.

“Fiorentina posto migliore per me”

“L'Europa non era una discriminante - ha detto - ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio”.

Qualificazione in Europa

Sull'argomento obiettivi, Mastantuono mantiene una certa cautela: “Non è il momento di parlarne ma conosciamo il nostro valore, siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l'esperienza, noi abbiamo entusiasmo e fame”.

“Gli attaccanti migliori? I nostri”

Ma chi sono gli attaccanti migliori presenti in Italia? Mastantuono non ha dubbi: “I nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni”.