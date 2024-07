Non solo Colpani, per il centrocampo continua il pressing su Tessmann. Ma non è l'unico americano che piace a Commisso

Dopo la chiusura per Colpani, la Fiorentina è ancora al lavoro per ulteriori rinforzi a centrocampo. Nelle scorse settimane erano spuntate delle voci sull’interesse per Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia, la cui valutazione è sui 6-7 milioni di euro.

Attenzione alla pista Tessmann

Alfredo Pedullà scrive ora che la pista Tessmann per la Fiorentina deve essere seguita con attenzione. Alla dirigenza gigliata piace molto l'americano, che attualmente è impegnato alle Olimpiadi, e monitorano la sua situazione.

U.S.A. is calling?