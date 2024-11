Ezio Capuano: "Ho inciso sulla scelta di Parisi di andare alla Fiorentina, ma ora ha perso sicurezza. Converrebbe a tutti darlo via in prestito"

Lunghissima l'esperienza lavorativa di Ezio Capuano, come allenatore, soprattutto in Serie C. Ma Capuano è diventato anche un personaggio per alcuni sfoghi ed episodi che sono stati diffusi sui social.

Intervenuto su Lady Radio, ha detto sulla Fiorentina: “De Gea è il portiere che sta incidendo di più in Serie A, non c'è bisogno di idolatrarlo troppo ma è la verità”.

Ha avuto anche modo di lanciare Parisi che ora però stenta in viola: “E' un giocatore forte e un ragazzo straordinario. Aveva tante squadre che lo volevano e ho inciso anch'io sulla scelta di andare a Firenze. E' un soldato che aspetta il suo momento, ma è normale che, vedendo davanti a sé il capitano della squadra e un altro giocatore molto forte (Gosens ndr), perda sicurezza. Converrebbe a tutti darlo via in prestito. E' un giocatore da tutto fascia, che dà il meglio di sé su 70 metri”.