Zaniolo attende novità e forza la mano per la cessione. Fiorentina: Serve un segnale di Commisso per spingersi oltre l'offerta fatta

Chi attende novità in queste ore è Nicolò Zaniolo. L’attaccante del Galatasaray ha mandato un messaggio preciso, togliendo dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia del club turco. Nell’era dei nuovi media questo è un gesto che può significare anche il voler forzare la mano per favorire la sua cessione.

Un milione di sconto, ma non basta

Nella serata di sabato, scrive La Nazione, i turchi hanno fatto un passo verso le pretendenti: 19 milioni la richiesta, anziché i 20 sbandierati da settimane. Un milione di sconto che non basta né alla Fiorentina, che è ferma a 16, tra prestito e obbligo di riscatto, né all'Atalanta.

Serve Commisso per spingersi oltre

Sempre sul quotidiano cittadino viene riportato che Daniele Pradè nel corso del weekend è rimasto in attesa di ulteriori segnali. Per spingersi più in là dei 16 milioni offerti servirà un segnale da Rocco Commisso.