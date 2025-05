La rosa di nomi da cui la Fiorentina vorrebbe pescare il suo nuovo allenatore è ristretta a non più di 2-3 nomi, in questo caso d'esperienza. Maurizio Sarri, sogno di tutta la piazza, non è però mai stato realmente contattato anche se il suo entourage continua a lasciare un canale aperto, dedicato alla società viola. Un canale tale da lasciare in standby perfino l'Atalanta e la stessa Lazio.

Come riporta La Nazione invece, per Stefano Pioli i problemi sarebbero legati a questioni fiscali, che renderebbero molto oneroso un suo ritorno dall'Arabia, in anticipo sui tempi. E poi c'è Baroni, più raggiungibile rispetto agli altri due anche se probabilmente il meno entusiasmante.