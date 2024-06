L'ex bomber della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, ha partecipato alla 19ª edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro, organizzata a Fiano Torinese.

Batistuta ha avuto modo anche di parlare delle vicende viola a margine della manifestazione: "Beltran? Dovrebbe giocare di più, non sta giocando come merita (le parole sono riportate da Tuttomercatoweb). Ma io non sono l’allenatore. Per me è un buon giocatore. Tutti gli argentini della Fiorentina sono forti e punterei su di loro”.

Intanto c'è ancora rimpianto per quanto successo ad Atene: “Sono finali, a volte si chiede troppo. Due finali di seguito meritano solo applausi. Però nel calcio si cerca sempre il male. Sono finali e si è perso all’ultimo minuto. Secondo me poteva giocare meglio, ma è una finale. Può capitare”.