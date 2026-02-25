Il futuro di Vanoli è totalmente nelle mani della Fiorentina. Ma intanto la media punti parla per lui

Paolo Vanoli è approdato alla Fiorentina lo scorso 7 novembre. La società gli ha garantito un contratto valido fino a giugno di quest'anno, tenendosi un'opzione per la prossima stagione.

Tutto in mano al club

Tradotto in termini semplici, il suo futuro è totalmente in mano al club viola e non è legato direttamente ai risultati ottenuti. E' in questo periodo che Il tecnico si sta giocando molto in vista della prossima stagione, ma è chiaro che alla base di tutto ci sia la salvezza della Fiorentina. Senza di questa, resta solo l'aria fritta di cui parlare.

Media punti

Nel frattempo la sua squadra ha conquistato 18 punti nelle ultime 11 partite con una media di 1,63 a gara, che garantisce una salvezza sicura alla squadra se mantenuta fino al termine della stagione. Basta questo per ottenere la riconferma?