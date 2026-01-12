"Queste prestazioni indicano che con questi giocatori puoi puntare in alto, la valutazione sbagliata è stata fatta su Pioli"

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno toccando vari temi relativi al mondo della Fiorentina.

Sul momento della squadra

“La Fiorentina è passata dal ragionare per singoli al ragionare da squadra, che per quanto visto nella prima metà di stagione è un cambio radicale. Per un'ora, contro il Milan, ho visto la Fiorentina che vorrei sempre vedere, anche sul piano di gioco: tuttavia, tendo a pensare che si siano persi quattro punti per strada, nonostante la Fiorentina abbia fatto vedere di essere in grande ripresa e abbia finalmente mosso la classifica. Chiaro che mi tengo la prestazione, e sono sicuro che la Fiorentina continuerà a farne altrettante, ma nella mia testa rimangono punti pesantissimi persi”.

Sulle scelte societarie

“Hai dimostrato, dopo Milan e Lazio, che con questo organico hai comunque giocatori coi quali puntare in alto: sì, avevamo fatto una valutazione errata su Pioli, ma la società forse avrebbe preso le sue decisioni anche prima, se non fosse stato per quel contratto. Forse speravano in una reazione, una scintilla che non c'è stata fino ad oggi”.

Su Dodo

“Dodo? Non mi posso accontentare di questa prestazione, pur se più che sufficiente, quando ricordo ancora il laterale che scendeva sul fondo e crossava. Lo vedo bene fino agli ultimi 20 metri, poi perde troppa qualità”.