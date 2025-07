L'ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno, commentando alcune tematiche a tinte viola, esprimendosi in maniera fiduciosa sull'attualità gigliata.

‘Con un paio di giocatori la Fiorentina può alzare tanto il livello’

“I presupposti per ora sono buoni, dalla situazione di Kean a quella di De Gea, passando per Dodô. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione e c’è entusiasmo. Oggi la base da cui si parte è molto migliore, dopo il lavoro importante dello scorso anno. Con un paio di giocatori si può alzare di tanto il livello. Pioli allenatore molto valido e sottovalutato, che ha aiutato a normalizzare la situazione, ma tutti sono stati bravi a calmare le acque in questo periodo”.

‘Non saprei cosa scegliere tra vittoria della Conference e Champions?’

“Su Kean dopo un po’ ero abbastanza tranquillo, sono mosse che si muovono con anticipo, si parla di 52 milioni. Restare alla Fiorentina per me è una scelta professionalmente giusta per Kean. Negli ultimi anni è mancata continuità al progetto tecnico viola, ora però ci sono tutti gli strumenti giusti per cominciare l’annata col piede giusto e chiuderla altrettanto bene. La Conference durante l’anno non mi eccita, ma un trofeo è un trofeo: vincerla mi piacerebbe parecchio. Tra la coppa e la conquista della Champions? Non saprei cosa scegliere…”.