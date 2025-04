Alla vigilia del ritorno dei quarti di Conference League contro il Celje ha parlato il difensore della Fiorentina Marin Pongracic: “Dovremo essere svegli e concentrati fin dall'inizio, il 2-1 non ci fa stare tranquilli e loro non avranno niente da perdere. Abbiamo preparato bene tatticamente la partita, analizzando cosa possiamo fare meglio rispetto all'andata. Non facciamo una scelta tra campionato e Conference, su entrambi i fronti abbiamo l'opportunità di fare grandi cose. Sia in Europa che in Serie a questa punto ogni partita è una finale e noi scendiamo sempre in campo concentrati".

Poi ha aggiunto: “Da quando siamo passati alla difesa a tre stiamo facendo meglio, ma il merito è di tutta la squadra. Mettiamo sempre pressione con gli attaccanti, questo aiuta anche la fase difensiva. Non abbiamo concesso tanto, pochi gol ma anche poche occasioni agli avversari, poi a volte prendi gol al primo tiro in porta ma fa parte del calcio. Abbiamo un grande portiere come De Gea che ci fa stare tranquilli”.

Sul gruppo: “C'è molto entusiasmo, quando i risultati arrivano tutto è più facile. Ma nello spogliatoi ci sono calciatori di qualità e di mentalità, inoltre siamo una squadra giovane e ci troviamo molto bene anche fuori dal campo".

Sulla sua forma fisica: “Sono vicino al cento per cento, ma sento che posso migliorare ancora. Nelle ultime partite ho avuto delle ottime prestazioni ma mi serve continuità, che è fondamentale per un difensore. Devo sentirmi sempre sicuro di me stesso, in tutte le partite che gioco. Penso che posso dare ancora di più”.

Su Fagioli: “Non ci ho parlato riguardo a quello che è successo, ma lui sa che siamo una squadra e che siamo sempre pronti a supportarlo. Lo vedo tranquillo comunque, non sono così informato su quello che è successo ma se avrà bisogno di una mano noi ci saremo”.