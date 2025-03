Corriere dello Sport-Stadio: Metà Fiorentina in sospeso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Qui Viola a voi stadio”. E ancora: “Gud all'attacco Firenze fa il pieno”.

Pagina 18

Apertura per: “Palladino a tutto Gasp Il pieno per l’impresa”. Sottotitolo: "La spinta di Firenze è assicurata: il Franchi verso il sold out. Al quinto incrocio il tecnico viola vuole dimostrare di poter superare il suo maestro". Di spalla il commento: “Un 'amico' in tribuna”.

Pagina 19

Qui leggiamo “Metà Fiorentina rimane in sospeso”. Sottotitolo: “Due mesi per decidere il futuro di nove calciatori Colpani, Zaniolo e Gudmundsson: nodi da sciogliere”.