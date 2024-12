La formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina: è ora del KGB! Attacco pesante scelto da Palladino

Non si risparmierà certo la Fiorentina nel derby dell'Appennino: Raffaele Palladino, in contatto a distanza col vice Citterio, ha scelto l'attacco pesante. Dentro insieme Kean, Gudmundsson e Beltran dall'inizio ma in campo anche Colpani e Cataldi, al rientro. Questa la formazione ufficiale viola:

BOLOGNA: Skorupski, De Silvestri, Lucumì, Beukema, Lykogiannis, Pobega, Freuler, Dominguez, Odgaard, Ndoye, Castro.

FIORENTINA: De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Colpani, Gudmundsson, Beltran, Kean.