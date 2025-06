Pioli-Fiorentina, adesso è solo attesa: l'Al-Nassr va verso la rescissione. Ma intanto guarda a un ex Serie A per rinforzarsi

Stefano Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina? Sicuramente manca poco al nuovo matrimonio tra le parti, di mezzo resta l'attuale club del tecnico, l'Al-Nassr. Il club arabo andrebbe verso la rescissione, ma le questioni fiscali legano le parti fino a inizio luglio.

Intanto, però, l'Al-Nassr non resta certo con le mani in mano in chiave mercato e segue la tendenza delle altre squadre arabe, puntando a campioni di ogni genere. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il nuovo rinforzo individuato è un ex Serie A: Kim Minjae, difensore del Bayern Monaco che ha giocato anche nel Napoli.