Ormai è chiaro, Arthur Melo ha salutato la Fiorentina e il suo futuro non sarà certamente in viola. Il club ha deciso (già da tempo) di non esercitare il diritto di riscatto. Il brasiliano, quindi, torna alla base Juventus. E adesso?

Spetta a Thiago Motta decidere

Le parole di Federico Pastorello, come riportato da Tuttojuve.com, hanno chiarito la tranquillità di Arthur e del suo entourage in merito al futuro, a prescindere da ciò che sarà. L'ingaggio monstre del brasiliano rappresenta un ostacolo non da poco per la Juventus, che comunque non esclude la possibilità della permanenza. L'ultima parola in merito spetterà al nuovo tecnico bianconero Thiago Motta.