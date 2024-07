Prossimo a presentare la sua autobiografia, Sebastien Frey a Radio Bruno ha ripercorso alcune tappe della sua carriera a Firenze:

"Sono arrivato a Firenze, avevo 25 anni ma già una certa esperienza. Senza nulla togliere al gruppo strepitoso che c’era, la Fiorentina era Frey para e Toni segna, con un allenatore che fece bene fin da subito. Arrivammo a gennaio e mi crollò il mondo addosso perché mi ruppi il ginocchio, non potei andare al Mondiale 2006. Ripresi la stagione dopo con tanti dubbi, tante incertezze e paure che non riuscivo a nascondere. Per un portiere farsi vedere vulnerabile contro gli avversari vuol dire essere morto.

Eravamo in ritiro a Folgaria, avevo paura di rifarmi male ed ero in un circolo vizioso. Mi tornò in mente il periodo all’Inter con Roby Baggio che mi raccontò come il buddhismo gli aveva cambiato la vita. Mi disse che si aspettava la mia chiamata, per cui mi iniziai a incuriosire, mi mandarono subito un libro. Ho iniziato la pratica e mi ha aiutato tanto perché mi ha fatto riprendere coscienza delle mie qualità, della volontà di superare questo grave infortunio.

Arrivò un Fiorentina-Lazio, non quella famosa, ma nel 2006 quando una parata su Mudingayi sotto la curva mi sbloccò. Lì tornai quello vero e finimmo la stagione con la miglior difesa.

Della mia carriera non rimpiango niente, ho avuto riconoscenza mondiale, nel calcio italiano che era il più importante nei nostri anni. Sfidare Gigi, Dida, Julio Cesar per essere miglior portiere è stato intrigante, la Nazionale è un sassolino che mi è rimasto. Purtroppo non è dipeso da me ma da un personaggio un po’ particolare. Quando andai via da Firenze avevo giurato amore eterno alla Fiorentina, mi rivedevo in un percorso alla Antognoni. Non è stato possibile purtroppo".