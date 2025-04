Poco dopo l'ora di pranzo, la penisola iberica e la Francia sono state colpite da un enorme blackout che ha mandato in tilt tantissime città dell'Europa occidentale. Caos in Spagna, Portogallo, Francia e anche Belgio, con il paese spagnolo che risulta essere il più colpito.

Stop ad aerei, treni e metropolitane, oltre a grossi disagi per il traffico a causa del mancato funzionamento dei semafori. Il caos si è diffuso nell'ora di punta, con video che arrivano da diverse città che riprendono scene semi apocalittiche. Tanti problemi anche a Siviglia, dove la Fiorentina si recherà tra qualche giorno per la partita di Conference League. Il comune spagnolo ha attivato il livello 1 del Piano di Emergenza, con le istituzioni che hanno invitato la popolazione alla calma. Da capire le cause del blackout: si indaga su un possibile attacco hacker. A Madrid, intanto, è stato chiesto l'intervento dell'esercito.