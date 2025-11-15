Spalletti prepara la rivoluzione in difesa, bianconeri verso il ritorno a 4. Koopmeiners vero jolly della retroguardia

Prove di modulo per la Juventus, al lavoro alla Continassa per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina, in programma per sabato 22 al Franchi.

Le ultime da Torino

Con la sola eccezione di Cambiaso, infatti, tutti i convocati in Nazionale militanti nella Juventus giocano dal centrocampo in sù. Questo significa che Spalletti sta già lavorando con una difesa a pieno regime, che dovrebbe passare a 4, rispetto invece al tridente visto nelle prime uscite dell'ex CT della Nazionale. Occhi puntati su Koopmeiners: l'olandese è stato reinventato braccetto difensivo, con discreti risultati, e da Torino confermano che Spalletti lo stia provando anche come difensore nei 4 dietro, ruolo ancora più limitante per quanto riguarda l'espressione offensiva.

Vanoli, invece…

Curiosamente, il tema del passaggio da una difesa a 3 ad una a 4 è centrale anche per quanto riguarda la Fiorentina, con Vanoli che però non sembra intenzionato a percorrere questa via, almeno non prima del mercato invernale.