L'interessamento di mercato che la Fiorentina ha mostrato nei confronti di Thomas Müller è stato al centro della discussione sportiva in Germania: Sky Sport DE avrebbe infatti rivelato nuove informazioni sui contatti fra il club toscano e il calciatore del Bayern Monaco, raccogliendo poi anche una testimonianza di Fabio Capello, che avrebbe ‘bocciato’ l'affare.

Si fa largo la pista americana

Secondo quanto riporta l'emittente tedesca, infatti, la Fiorentina avrebbe mostrato interesse nell'ingaggio di Müller: tuttavia, il tedesco non sembrerebbe mettere Firenze tra le destinazioni prioritarie, preferendo piuttosto la rotta americana. In MLS, infatti, il Los Angeles FC sarebbe altrettanto interessato all'ingaggio, essendo peraltro un “partner club” proprio del Bayern Monaco.

Capello non è convinto dell'affare

In occasione dei Laureus Sports Awards 2025, poi, Sky Sport DE ha avuto modo di chiedere a Fabio Capello la fattibilità dell'operazione. L'ex allenatore ha risposto: “Müller in Italia? Dipende dove, in quale club. Se fosse un top club ai livelli del Bayern o della Nazionale tedesca, per la quale ha giocato così a lungo, allora sì, capirei. Ma venire semplicemente in Italia a giocare per una squadra ‘normale’, se fossi in lui, non lo prenderei in considerazione”.