Con Gattuso CT anche Prandelli potrebbe far ritorno in Nazionale: il possibile ruolo dell'ex tecnico viola

Nelle scorse ore l’ormai ex allenatore dell’Hajduk Spalato Gennaro Gattuso e il presidente della FIGC Gabriele Gravina si sono incontrati per mettere le basi per l’arrivo del tecnico sulla panchina della Nazionale. La strada per la nomina del nuovo commissario tecnico dell’Italia sembra ormai definitiva, ma durante il summit sono stati affrontati diversi temi legati al futuro della Nazionale, inclusa la composizione dello staff tecnico, che dovrebbe includere Leonardo Bonucci, ma non solo.

L'arrivo di Ringhio in Nazionale potrebbe riportare in azzurro anche Cesare Prandelli

Secondo quanto riportato infatti da Tuttomercatoweb si starebbero sviluppando anche i ragionamenti sul nuovo assetto del cosiddetto Gruppo Azzurro, che opererà a Coverciano. Cesare Prandelli è destinato a diventare il responsabile tecnico per lo sviluppo dei vivai. Il suo ruolo sarà quello di coordinare una struttura parallela che interagirà direttamente con il Settore Tecnico, il Settore Giovanile e Scolastico e, di conseguenza, con i club. L’obiettivo è attivare nuove metodologie di lavoro per migliorare la qualità dei vivai italiani. A supportarlo in questo compito ci saranno anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.