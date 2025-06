Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune situazioni in casa Fiorentina.

“Dzeko? Il vero tema da approfondire è capire come stia il bosniaco, sinceramente non ho seguito molto la sua avventura in Turchia e non so come rispondere. E’ comunque un giocatore di 39 anni. Se penso a quello che è stato in passato, un grande giocatore, direi che può far comodo alla Fiorentina. Ha intelligenza calcistica e personalità però ha comunque la sua età. Sinceramente non mi eccito se lo prendono, è un giocatore di contorno, un po’ come Modric al Milan: sono giocatori dei quali non sappiamo quale possa essere il rendimento effettivo. Se la Fiorentina lo va a prendere vuol dire che ha qualche osservatore che glielo ha consigliato, mi rifiuto di pensare che possa esser stato offerto dai procuratori”.

“La mancanza di comunicazione su Kean mi fa un po' paura”

Ha poi valutato la situazione di Kean: “Con la permanenza di Palladino, per il rapporto che si era instaurato tra i due, la fiducia sarebbe stata maggiore. Adesso siamo in attesa di capire quale sia il suo futuro e ogni giorno che passa credo che la situazione diventi piu pericolosa. Cosa deve decidere ancora Kean? Sa cosa gli offre la Fiorentina, perché ha parlato a lungo anche con Rocco, sa che arriva un nuovo allenatore e apprezza molto il rapporto che si è instaurato con Firenze, mi aspettavo che avesse già detto quale sarà il suo futuro. Se tutto questo è valido cosa ci vuole a dire che resta, cosi anche la Fiorentina saprebbe poi come muoversi sul mercato. Allo stesso tempo però spero di sbagliarmi, e che il giocatore sia in vacanza e torni a parlarne tra qualche settimana”.

“Dzeko potrebbe fare come Altafini”

E’ tornato a parlare di Dzeko, paragonandolo a un grande ex attaccante: “Il bosniaco mi ricorda molto la parabola di José Altafini, quando a fine carriera torno alla Juventus dove fece benissimo. Veniva impiegato come rincalzo negli ultimi 15/20 minuti, e quando entrava faceva sempre gol: cosi facendo il brasiliano si è ritagliato un fine carriera straordinario. Dzeko alla Fiorentina voglio immaginarmelo ricoprire un ruolo del genere, poi ovviamente se ci fosse bisogno qualche partita potrebbe essere impiegato anche dal primo minuto”.

“La Fiorentina dovrà capire se Kean è contento di avere un vice”

Ha poi concluso parlando di un problema del futuro vice Kean: “Questa è una cosa su cui dovremo riflettere. La Fiorentina non comunica piu e non abbiamo notizie in merito, molte delle polemiche emergono anche da questa mancanza di comunicazione da parte del club. Se lo facesse toglierebbero molti dubbi, come quelli relativi ad un ritorno di Biraghi: a me non risultava, ma qualcuno lo sosteneva e se il club comunicasse qualcosa non ci sarebbero state certe voci. L’anno scorso ci dissero che presero la decisione di non prendere un vice Kean perchè lui stesso non voleva sentire la concorrenza sul collo. Nelle prossime settimane capiremo se è cambiato qualcosa, se vuoi fare una grande squadra devi avere le alternative”.