La prima in maglia Seagulls dell'ex difensore della Fiorentina Igor Julio, ora al Brighton, è stata tutt'altro che memorabile, sul piano collettivo e individuale. Il classe ‘98 brasiliano, rimasto sempre in panchina nelle prime cinque gare di campionato e ancora in attesa dell’esordio in Premier League, ha giocato tutti i 90 minuti nella sconfitta interna del Brighton in Europa League contro l'Aek Atene di Amrabat senior, Nordin.

Il Brighton perde 3-2 in casa e debutta male in Europa e la prestazione di Igor è stata del tutto insufficiente, così come quella del resto della retroguardia inglese. L'ex viola partecipa alla dormita generale da sagra delle belle statuine, che porta al primo gol di Sidibè, di testa su calcio d'angolo, e appare tutt'altro che reattivo sulla rete dell'1-2, ancora da piazzato, di Gacinovic.

È però sulla decisiva segnatura dell'ex meteora della Roma Ponce che arriva la sbandata: Igor sonnecchia, pare recuperare con calma inspiegabile ed è completamente fuori posizione quando Eliasson serve la punta argentina che si presenta tutta sola davanti alla porta del Brighton, firmando il sorpasso. Sarà assai difficile pensare di ribaltare le gerarchie di De Zerbi con questo tipo di prove, per l'ex Spal.