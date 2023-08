Grandi: "La tappa Fiorentina sarà un successo per Beltran. Cresce di giorno in giorno, ha ancora tanto da imparare"

A Sportitalia ha parlato Daniel Grandi, da diversi anni membro della dirigenza dell'Instituto di Cordoba, che segue le giovanili del club e che ha visto passare Lucas Beltran, obiettivo caldissimo in casa Fiorentina, oltre a Paulo Dybala, già conosciutissimo in Italia. Queste le sue parole: "Come calciatori sia Beltran che Dybala sono conosciuti in tutto il mondo, ma prima che essere grandi giocatori sono grandi persone, con grandi valori. Li ho conosciuti nello stesso periodo. Il papà di Lucas è stato membro del nostro staff per un certo periodo, poi c'era il fratello Federico. Lo stesso Federico, giocava nella stessa divisione di Paulo: Dybala e lui erano molto amici, dato che la Joya era spesso a casa loro".

E ancora: "Sono molto orgoglioso che dall'Instituto vengano fuori questi tipi di giocatori e di persone. Questa nuova tappa per Lucas, per quello che vedo, sarà un successo per lui se si concretizzerà: cresce di giorno in giorno, anche se ha ancora tanto da imparare, lo potrebbe continuare a fare in Italia. Il confronto con Higuain? Mi sembra ancora presto per fare paragoni con giocatori che già si sono affermati, anche se ha molta forza come il Pipita, sapendo anche giocare il pallone e dialogare con i compagni".