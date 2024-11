"Campionato sorprendente, peccato che le prime 4 siano tutte così vicine. Gudmundsson? Lo metterei già giovedì"

Al PentaSport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Ubaldo Scanagatta, intervenendo sulla situazione attuale in casa Fiorentina: queste le sue parole.

“Campionato sorprendente fin qua, chi l'avrebbe detto 3 mesi fa?”

“Il campionato della Fiorentina fin oggi è sorprendente, nessuno lo avrebbe detto 3 mesi fa, è solo un peccato che le altre 4 squadre intorno siano così vicine. Con un campionato così tirato, la partita contro l'Inter diventa importante, ma non direi che è già fondamentale: a dicembre ci sono partite molto interessanti nelle quale fare punti”.

“Domenica sogno di vincere, ma non c'è una zona dove siamo più forti di loro”

“Non direi di firmare per un pareggio contro l'Inter, ma siamo realisti, confrontando le due rose non c'è una zona di campo dove siamo più forti di loro. Rimanere al loro passo sarebbe un ottimo risultato: poi, chiaramente, da tifoso dico che vorrei una vittoria schiacciante. Vediamo Palladino come si comporterà nella gestione Gudmundsson: l'islandese lo metterei giovedì, ma non a partita finita, sennò non riprende mai la condizione”.