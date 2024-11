Anche Cristiano Biraghi ha parlato a Palazzo Vecchio durante la presentazione del libro di Sebastien Frey con un piccolo intervento. Queste le sue parole: "Io e Seba non abbiamo giocato insieme ma l'ho conosciuto qui a Firenze in questi anni. Spesso viene qua, è innamorato di questa città.

Ogni volta che parla di me mi riserva sempre belle parole, non è scontato. Volevo fargli questa sorpresa oggi e complimenti per il libro. Per quello che ha fatto a Firenze e per la Fiorentina non c'è molto altro da aggiungere".

E ancora: "Io sono qui da 8 anni. Forse anche troppi (ride ndr). Firenze è una città che va capita, così come la sua gente. Una volta che la capisci ti entra dentro e non ne puoi fare a meno. Io posso dire che qui si sta veramente bene, ma lo possono dire tutti quelli che sono passati da qui".