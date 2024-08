Da un Carboni a un altro, può essere il centrale del Monza a completare la difesa viola. Spunta anche una suggestione molto complicata

Da Valentin ad Andrea, la Fiorentina ha cambiato esigenze e lavora col Monza per ottenere un Carboni diverso. C'è fretta per chiudere un calciomercato dove il club viola si è ritrovato a dover piazzare più colpi all'ultimo momento. La priorità è sulla difesa e sul centrocampo.

Carboni da valutare, con altri nomi in ballo

Il club viola continua a valutare Andrea Carboni, classe 2001 che Palladino ha già allenato a Monza, come l'elemento che andrà a completare la difesa viola. Come riporta il Corriere Fiorentino, occhi anche su profili di maggiore esperienza. Non svanisce del tutto Josip Sutalo, mentre spunta anche la suggestione Merih Demiral, ex Atalanta e Juventus. Il turco potrebbe essere stimolato del ritorno nel calcio europeo, visto che gioca per l'Al-Ahly, ma l'ingaggio monstre di 12 milioni di euro l'anno è davvero troppo.