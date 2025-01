Inesauribile Reginaldo: a 41 anni l'ex viola torna sui campi da calcio... in Prima Categoria

C'è un calciatore ex Fiorentina che di smettere di giocare a calcio proprio non ne vuole sapere. In maglia viola nella stagione 2006/2007, negli ultimi anni della sua carriera Reginaldo ha trascorso qualche avventura tra i dilettanti italiani, finendo nell'estate 2024. Ma ora il brasiliano è tornato.

Instancabile Reginaldo: l'ex viola va in Prima Categoria

Reginaldo ricomincia dalla Prima Categoria calabrese, dal girone D. L'ex viola è un nuovo giocatore del Catona Calcio, quartiere a nord di Reggio Calabria. Ha già dato l'annuncio ufficiale e salutato i tifosi tramite i social.

