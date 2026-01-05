Il Tottenham si mette di traverso l'arrivo di Paratici slitta ancora: ma il mercato ingrana la quinta...

Per vedere Fabio Paratici al Viola Park servirà ancora pazienza, almeno fino alla prossima settimana. Il Corriere Fiorentino svela infatti come l'arrivo a Firenze del dirigente viola in pectore è ancora rimandato.

Il nodo Tottenham

Niente che complichi un affare già chiuso visto, il nuovo head of football di casa viola ha già accetto l’offerta fino al 2030 e si è pure già messo al lavoro come testimonia l’arrivo di Solomon. A rallentera il suo approdo in riva all'Arno è però il Tottenham, club con il quale Paratici ha ancora un contratto in essere.

Già al lavoro

Il club londinese, nonostante abbia già individuato il sostituto di Paratici, non è così felice di lasciare partire uno dei propri dirigenti più importanti. Nei prossimi giorni sarà importante il nuovo incontro fra la società e Paratici per stabilire i termini della sua uscita, poi potrà concentrarsi sulla sua nuova missione: la salvezza della Fiorentina. Il futuro dirigente viola è però in contatto contatto diretto con il d.s. Goretti, la sua mano è già ben visibile, a cominciare dall'arrivo di Solomon e dai nomi accostati alla Fiorentina.