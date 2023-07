Come avete potuto leggere a parte, la Fiorentina ha deciso di muoversi in proprio per realizzare un nuovo parcheggio in un'area adiacente al Viola Park.

Sul parcheggio la questione nasce perché in fase autorizzativa, durante l’iter della variante urbanistica, gli enti coinvolti, vista l’impossibilità di scavare sotto gli stadi e gli edifici del Viola Park per realizzare parcheggi interrati a uso del centro sportivo, hanno preferito evitare ulteriore consumo di suolo e garantire un doppio e più razionale uso dei parcheggi scambiatori realizzati nella zona con il progetto Tramvia. Purtroppo però il progetto Tramvia, gestito dal Comune di Firenze, sta subendo dei ritardi e difficilmente il parcheggio scambiatore potrà essere completato entro il 2024.

Il Comune di Bagno a Ripoli per ovviare a questo problema ha proposto e messo a disposizione un’area di proprietà dell’amministrazione comunale in via Granacci, l’area del capolinea del tram, al fine di garantire sicurezza, ordine pubblico e migliore viabilità per la zona e per i residenti, oltre che l’accoglienza ai tifosi. L’area è a disposizione e pronta oramai da mesi, ma solo poche settimane fa è stato deciso dalla concessionaria che opera per conto del Comune di Firenze di far partire i lavori di bonifica bellica e gli scavi archeologici. Nel giro di pochi giorni l’area sarà comunque sbloccata dal Genio militare di Padova, ente che rilascia le autorizzazioni in materia di ordigni bellici.

Nonostante l’attuale mancanza di agibilità dello stadio del Viola Park (a tal proposito ci sarà una riunione importante il 20 prossimo), il Comune di Bagno a Ripoli ha già completato la realizzazione del percorso pedonale e la modifica del sistema di attraversamento pedonale. Ottenuto il via libera dal Genio e quella del Comune di Firenze, sarà possibile utilizzare il parcheggio anche per i match che si terranno dentro al centro sportivo. Questo svolgerà una funzione importante per tutto il tempo della fase autorizzativa del potenziale parcheggio che realizzerà la Fiorentina per accogliere le attività interne al centro.