Al momento Moise Kean è anche l'unico volto nuovo presentato dalla Fiorentina.

“La Fiorentina non può che giovargli”

Il suo mentore, il suo scopritore, Maurizio Molinelli promuove l'acquisto del giocatore e l'operazione portata a termine: “Io penso che Moise abbia fatto bene ad andare alla Fiorentina dopo una stagione un po’ difficile per lui - ha detto a DerbyDerbyDerby.it - Ha avuto qualche infortunio che ne ha limitato il suo utilizzo, poi è scivolato indietro nelle gerarchie di Allegri. Non era una prima scelta alla Juventus e questo lo ha condizionato. Il fatto di aver accettato la Fiorentina non può che giovargli”.

“Ai tifosi viola dico…”

Ma c'è sicuramente qualche sostenitore viola che non vede l'affare di buon occhio anche per la provenienza del giocatore: “Io dico che i tifosi, devono fare i tifosi e devono giudicare il giocatore per quello che fa in campo, non perché ha un trascorso in una società che a loro non sta simpatica. Ai tifosi viola, direi di incoraggiare Kean, perché lui è il classico calciatore che se sente l’amore della piazza rende ancora di più e può fare tanti gol. I tifosi devono sostenerlo e non storcere il naso perché arriva dalla Juve. Loro devono pensare che adesso è un giocatore viola e devono passare oltre a queste cose di campanilismo. Loro devono essere superiori”.