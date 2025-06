Quest'oggi lo speaker radiofonico e grande tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina.

“Devo ammettere che Fazzini è un giocatore che mi piace moltissimo. E’ giovane e nonostante gli alti e bassi avuti ad Empoli ha dimostrato di essere in piena crescita: ma ci ricordiamo tutti la grande partita, ed il gol, che fece a Firenze. E’ uno di quei giocatori che quando arrivano nella tua squadra fa piacere averli, l’unico problema è che il salto da Empoli a Firenze per molti rappresenta un salto importante. E Fabiano Parisi ne è un chiaro esempio: in azzurro ha fatto sfracelli, mentre a Firenze direi mediamente bene senza eccellere. E’ un centrocampista che mi piace tantissimo”

“Sono molto dispiaciuto per l'addio di Cataldi: ha dato dimostrazione di credere al progetto viola”

Ha anche aggiunto: “Va sottolineato che la Fiorentina è partita moto bene, perchè assicurarsi un giovane come Fazzini e un attaccante d’esperienza come Dzeko fa ben sperare. Allo stesso tempo sono dell’idea che manchi ancora tanto, sopratutto a centrocampo. Non ho capito perchè è stato scelto di lasciar partire Cataldi, che in viola è stato per larghi tratti decisivo: forse sono stati i tanti infortuni ad influenzare la scelta finale. In un momento della stagione io gli avrei addirittura affidato la fascia di capitano, perdere un giocatore cosi mi dispiace. Se è stato lasciato andare per poco piu di tre milioni mi auguro che ci sia qualcosa di piu grande dietro, anche se l’addio di Palladino ed il ritorno di Sarri alla Lazio potrebbe aver influito in questo".

“Il Pioli in arrivo a Firenze è molto diverso da quello dell'esperienza precedente"

Qualche parola anche per il nuovo allenatore: “In questo momento io ho totale fiducia in Stefano Pioli. Per me il Pioli visto a Firenze non esiste piu, quello di adesso è completamente diverso da quello. Non credo che voglia venire a Firenze per arrivare ottavo o nono: sono convinto che avrà richiesto la costruzione di una squadra che permette di restare nelle prime sei posizioni. E’ vero che quest’anno ci siamo messi dietro squadre come Milan e Lazio che potrebbero arrivarci davanti in futuro, ma mi auguro che la volontà della società sia quella di confermarsi. Pioli comunque è un allenatore ambizioso e sono convinto che voglia fare il massimo in Fiorentina”.

“Su Gudmundsson non ho dubbi: andrebbe tenuto a tutti i costi”

Infine un pensiero su Gudmundsson: “La risposta su di lui arriverà entro tre giorni, anche perché, successivamente, scadrà il termine per il riscatto dei prestiti e sarà libero di andare in un'altra squadra. E se Gudmundsson andasse all'Atalanta e facesse una stagione da top? Se credi nel calciatore, lo devi tenere. Sono curioso di vedere questo ragazzo lavorare con Pioli. Per quanto riguarda il processo, sicuramente la Fiorentina avrà degli avvocati in grado di tutelarsi. Sono convinto che Pioli stia già lavorando con la Fiorentina. Se dovessero decidere di non riscattare Gudmundsson, cosa a cui io sono contrario, allora sarà necessario sostituirlo con un giocatore dello stesso livello. Se tieni Gud e Kean decidesse di restare, ti basterebbe un centrocampista di livello per poterti divertire davvero in questa stagione”.