L'ex giocatore e dirigente della Fiorentina e bandiera viola Giancarlo Antognoni ha parlato a Repubblica a proposito del centrocampista del Como Nico Paz, che sta facendo vedere tutta la sua qualità in queste due stagioni in forza ai lariani.

“Io e Nico Paz stesse caratteristiche”

Antognoni ha commentato: "Tecnicamente siamo simili. Abbiamo le stesse caratteristiche, visione di gioco, forza fisica, Anche io segnavo gol e regalavo assist. Ma non mi è mai riuscita una sforbiciata come la sua nella partita vinta contro il Sassuolo. Sembra Totti. Anche un po’ Baggio, ma più Totti, soprattutto per struttura fisica. E’ il migliore che c’è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, che preferisce calciatori tecnici e giovani, lo esalta, premia il suo talento. Ha un sinistro sensibile, visione di gioco, è uomo squadra, sa fare tutto".

Serve coraggio per far crescere i giovani giocatori

E sulla necessità di far crescere i giovani, come ha fatto Cesc Fabregas al Como, Antognoni ha aggiunto: "Servirebbe il coraggio di farli crescere. Di credere in loro, di non soffocarli di pressioni se sbagliano una partita, magari rispedendoli in panchina. Ripeto: ci vuole coraggio. Come lo ha avuto Fabregas. Al Como, in provincia e senza l’obbligo di dover vincere, è più facile".