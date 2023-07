L'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione è tornato a parlare del Padovani: “Per tutti gli sport, servono impianti per l'alto livello come il Ridolfi per l'atletica. Al tempo stesso, dobbiamo investire sulle strutture: il rugby l'avrà, rinnovata e con più pubblico. Coesistenza con la Fiorentina? Ci stiamo lavorando; quando i campini saranno definitivamente lasciati per l'approdo al Viola Park, potranno essere utilizzati per la struttura del rugby”.

Su EURO2032: “Firenze è la sede della Nazionale, l'Artemio Franchi è lo stadio dove l'Italia non ha mai perso. Sarebbe un modo straordinario per ospitare la Nazionale durante gli Europei. Firenze ospiterà l'Europeo? Non spetta a me decidere. L'unione di due federazioni, comunque, dimostrano che l'unione fa la forza”.