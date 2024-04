L'ex viola Alberto Malusci ha parlato a Lady Radio del comportamento di Luca Ranieri durante Salerintana-Fiorentina, in particolare dello scontro verbale avuto con Ikoné. Queste le sue parole:

“Agli occhi della gente può sembrare che abbia autorevolezza e carattere, ma questi atteggiamenti possono anche essere deleteri per i compagni di squadra. Un conto è farlo per tenere alta la concentrazione del reparto difensivo, un conto è andare faccia a faccia con i propri compagni. Lui è il difensore più affidabile e continuo, ma deve stare attento al suo atteggiamento in campo”.