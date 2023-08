Dodô si "inchina" a Kayode nel momento della sostituzione e il giovane terzino viola gli risponde: "Sei la mia ispirazione"

Una prestazione straripante quella di Michael Kayode, terzino classe 2004 all'esordio assoluto con la prima squadra della Fiorentina al Ferraris di Genova. Tantissime buone cose, riconosciute anche dal suo compagno di reparto Dodô, che al momento della sostituzione ha fatto il gesto dell'inchiostro verso il compagno, per complimentarsi della prestazione. Il brasiliano ha poi scritto sui profili social: “Bella partita fratello mio".

Non si è fatta attendere la risposta di Kayode, che ha repostato la storia scrivendo: “Sei la mia ispirazione, grazie per tutto”. Un bellissimo rapporto tra i due, come testimoniato dai commenti sui social.